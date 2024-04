Guirassy zieht mit Gomez gleich

Serhou Guirassy war dermaßen fix und fertig, dass es nicht mal mehr zum Hüpfen vor den ekstatischen Fans reichte. Ohne Schuhe und von Krämpfen geschüttelt schleppte sich der Topstürmer des VfB Stuttgart in die Kurve - auch die schnelle Banane, die er noch auf dem Platz verzehrte, half wenig. Guirassy hatte sich völlig verausgabt, er pumpte und er quälte sich. Doch: Sein 24.

Saisontreffer führte den VfB zum immens wichtigen 1:0 (0:0) im 'Champions-League-Endspiel' bei Borussia Dortmund - und zu einem Rekord: Nie zuvor hat ein Spieler für die Schwaben in der Bundesliga häufiger getroffen. Lediglich Mario Gomez sind 2008/09 einmal ebenfalls 24 Tore gelungen, und Guirassy hat ja noch sechs Spiele Zeit für Nummer 25 oder mehr. Gäbe es den uneinholbaren Harry Kane (33 Tore) nicht, der allerdings beim FC Bayern pro Tor acht Minuten länger braucht, Guirassy würde ganz locker die Torjägerkanone abräume

