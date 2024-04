Landesschülerräte fordern entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus an Schulen

Die Landesschülerräte der ostdeutschen Bundesländer fordern ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus an Schulen. Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole oder offen gezeigte Hitlergrüße seien mancherorts im Schulumfeld keine Randphänomene mehr, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Landesschülerräte in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Hemmschwelle sinke an vielen Stellen, und die Bereitschaft wachse, verfassungsfeindliche Aussagen als legitime Meinungsäußerung einzustufen. All das treffe auf eine Schulgemeinschaft, die 'personell, materiell und vom Wissen her' schlecht vorbereitet sei. Die Schülervertreter regen unter anderem an, den Geschichts-, Politik- und Sozialkundeunterricht zu stärken und den Umgang mit digitalen Medien zu lehren. Junge Menschen seien besonders anfällig, sich über das Internet zu radikalisieren und Grundprinzipien der Demokratie zu hinterfragen

