Luftangriff auf iranische Botschaft in Damaskus

Am 2. April wurde bei einem Luftangriff in Damaskus in Syrien ein Gebäude der iranischen Botschaft getroffen. (IMAGO / UPI Photo / Syrian Arab News Agency):"Zum Mehrfrontenkrieg wurde die Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel gleich nach dem 7. Oktober: Die libanesische Hisbollah, irakische schiitische Milizen sowie die Huthi-Rebellen im Jemen brüsten sich damit, mit Angriffen in der Region Israel davon abzuhalten, seine ganze militärische Konzentration auf Gaza zu richten.

Allesamt sind diese Gruppen Stellvertreter des Iran, der es sich, seit er dem Assad-Regime im Bürgerkrieg zu Hilfe geeilt ist, häuslich in Syrien eingerichtet hat und von dort die Hisbollah mit Waffen versorgt. Sie alle treiben den Preis des Gazakriegs für Israel nach oben – das jedoch den Spieß längst umgedreht hat. Israels Angriffe in Syrien sind nicht neu, aber der aktuelle Luftschlag schraubt die Auseinandersetzung auf ein neues Niveau. In Teheran schwört das Mullah-Regime Vergeltun

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



DLFNachrichten / 🏆 96. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Iran droht mit Vergeltung nach Luftangriff auf Botschaft in DamaskusNach einem mutmaßlich israelischen Luftschlag auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus mit sieben Toten hat der Iran mit Vergeltung gedroht und damit die Sorge vor einer Eskalation befeuert.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Israel verantwortlich für Luftangriff in DamaskusDie USA geben an, nicht an dem Luftangriff in Damaskus beteiligt gewesen zu sein. Die offizielle Einschätzung der US-Regierung ist, dass Israel für den Angriff verantwortlich ist. Bei dem Angriff wurden zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der iranischen Revolutionswächter getötet.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Damaskus: Mutmaßlich israelischer Luftangriff: Iranischer General totTeheran/Damakus - Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist nach Angaben aus Teheran ein General der

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Explosion in Damaskus - Das zerstörte Konsulatsgebäude der iranischen BotschaftDer Iran sieht Israel hinter dem Angriff auf ihr Botschaftsgelände in Syrien. Nun kündigt Teheran Rache für die getöteten Mitglieder einer Eliteeinheit an. Droht ein unmittelbarer Vergeltungsschlag?

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Iran droht mit militärischer Antwort nach Luftangriff auf Botschaft in SyrienNach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien droht der Iran mit einer militärischen Antwort. Bei dem Angriff wurden zwei Brigadegeneräle und fünf Mitglieder der Revolutionsgarden getötet. Israels Regierung hat sich noch nicht geäußert. Die Reaktion von Irans Staatsoberhaupt und Präsident wird mit Spannung erwartet.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Droht jetzt eine Eskalation?: Iran kündigt „Antwort“ nach Angriff auf Botschaft in Damaskus anDer Iran macht Israel für den Tod von sieben Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden verantwortlich. Das „feige Verbrechen“ werde nicht unbeantwortet bleiben, so der iranische Präsident. Auch China verurteilt den Angriff.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »