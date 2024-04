Kommunalwahlen in Rahden: CDU sucht neuen Bürgermeister

Im kommenden Jahr stehen die Kommunalwahlen an. Dann werden auch die Räte und Bürgermeister gewählt. In Rahden wird der amtierende Bürgermeister Bert Honsel ( CDU ) nicht wieder antreten und die CDU muss einen neuen Bewerber oder eine Bewerberin suchen. Im Interview äußert sich Bianca Winkelmann, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU -Stadtverbandes Rahden , zur Kandidatensuche , zu Kitas und zu den Krankenhaus-Planungen .

Frau Winkelmann, was würden Sie als erstes tun, wenn Sie Bürgermeisterin in Rahden wären? BIANCA WINKELMANN: Wir haben ganz viel Entwicklungspotenzial in unserer Heimatstadt. Auf jeden Fall würde ich mit allen örtlichen Wirtschaftsbetrieben sprechen, wo der Schuh drückt. Betriebe und Arbeitsplätze vor Ort sind das A und O. Wo die Menschen arbeiten, da leben sie auch. Und ich würde intensivieren, was unser Bürgermeister sagte: Die Außenortschaften brauchen eine lebendige Innenstadt und die Innenstadt braucht lebendige Ortschafte

Kommunalwahlen Rahden Bürgermeister CDU Kandidatensuche Kitas Krankenhaus-Planungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kommunalwahlen in der Türkei: Nach Protesten: Prokurdischer Politiker wird BürgermeisterIstanbul - Nach Protesten gegen den Ausschluss eines prokurdischen Politikers von seinem Bürgermeisteramt hat die Oberste Wahlbehörde der Türkei die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Zigarettenautomat in Rahden gesprengt: Polizei sucht ZeugenEine Frau wurde durch einen lauten Knall früh am Morgen aufgeschreckt und sah die Täter flüchten.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Wadgassen: Gemeinderat eskaliert - Bürgermeister stellt CDU bloßEin einziger Tagesordnungspunkt im Wadgasser Gemeinderat ist zu einem zweistündigen Streit ausgeartet. Nachdem die CDU monatelang Kritik an der Transparenz des Bürgermeisters geübt hatte, brachte ein Antrag zum geplanten Wiwa-Walderlebnispark das Fass zum Überlaufen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Saarwellingen: Rückzug von Bürgermeister-Kandidat (CDU)Im Kampf um das Bürgermeisteramt in Saarwellingen gibt es einen Kandidaten weniger. Ein Bewerber erklärte seinen Rückzug. Auslöser scheinen demnach Unstimmigkeiten in der Partei zu sein. Die reagiert nun auch darauf.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Rahden bekommt einen neuen Busbahnhof - das wird sich ändernDie neue Anlage unweit des Rahdener Schulzentrums soll den ÖPNV attraktiver machen und die Verkehrssituation verbessern.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

In diesem Streit durfte Kai Wegner nicht vermittelnKai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »