Max Verstappen Favorit im Qualifying in Japan

Max Verstappen geht als Favorit ins Qualifying in Japan , die Ferrari -Fahrer machten in den Rennsimulationen einen guten Eindruck. Weltmeister Max Verstappen hat seine Favoritenrolle für den Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr MESZ/Sky) untermauert. Der Red-Bull-Pilot war im letzten freien Training vor dem Qualifying (8.

00 Uhr MESZ/Sky) in 1:29,563 Minuten klar Schnellster, dahinter reihten sich auf dem Kultkurs in Suzuka sein Teamkollege Sergio Perez (+0,269) und Mercedes-Pilot George Russell (+0,355) ein. Australien-Sieger Carlos Sainz und Charles Leclerc legten noch nicht alle Karten auf den Tisch, das Ferrari-Duo landete nur auf den Plätzen sieben und zehn. Beide machten aber in den Longruns einen starken Eindruck, das weckt Hoffnungen auf ein eventuell spannendes Rennen. Nico Hülkenberg hatte im Haas wie erwartet Probleme und reihte sich auf Platz 16 ein (+1,576), der Emmericher wird in Japan kaum um die Punkte mitfahre

Max Verstappen Qualifying Japan Ferrari Rennsimulationen

