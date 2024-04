Die Temperaturen steigen, die Biergärten füllen sich. Darf mein Tischnachbar dort direkt neben mir kiffen? Das hat er nicht zu entscheiden. Frühsommerliche Temperaturen. Viele Menschen zieht es deshalb nach draußen an die frische Luft.

Auch die heimische Außengastronomie und Biergärten werden eingeweiht – und damit das Kiffen direkt am Nachbartisch? „Grundsätzlich ist das Kiffen draußen erlaubt“, erklärt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) NRW, auf Nachfrage von Kiffen in Biergärten: Der Gastronom kann Gebrauch von seinem Hausrecht machen. Ob das Kiffen nämlich in der Außengastronomie oder im Biergarten erlaubt ist, kann der jeweilige Gastronom entscheiden und damit von seinem Hausrecht Gebrauch machen

Kiffen Biergärten Gastronom Hausrecht

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kiffen in Biergärten: Der Gastronom kann Gebrauch von seinem Hausrecht machenDie Temperaturen steigen, die Biergärten werden voller. Darf mein Tischnachbar direkt neben mir kiffen? Das hat er nicht zu entscheiden. Ob das Kiffen nämlich in der Außengastronomie oder im Biergarten erlaubt ist, kann der jeweilige Gastronom entscheiden und damit von seinem Hausrecht Gebrauch machen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Kiffen im Biergarten: Ist das in NRW nach der Cannabis-Legalisierung erlaubt?Ab dem 1. April ist Kiffen legal. Das heißt aber nicht, dass es keine Regeln gibt. Was verboten und was erlaubt ist, erfahren Sie hier.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Kiffen in Biergärten? - Kneipen müssen Umgang selber regelnSitzen bald in Biergärten Familien neben Gruppen mit drei Joints? Kiffen ist bald in der Öffentlichkeit erlaubt, nur nicht nah an Spielplätzen und Schulen. Aber was ist mit den Tischen vor Kneipen?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kiffen in Biergärten?: Berliner Kneipen müssen Cannabis-Umgang selber regelnSitzen in Biergärten bald Familien neben Gruppen mit Joints? Kiffen ist ab 1. April öffentlich erlaubt, nur nicht nah an Spielplätzen und Schulen. Aber was ist mit den Tischen vor Kneipen?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Kiffen in Berlins Biergärten? Wer das entscheidetMenschen sitzen in einem Biergarten.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Kiffen in Biergärten: Wie gehen fränkische Wirte mit dem neuen Gesetz um?Nürnberg - Die Cannabis-Legalisierung ist beschlossene Sache, in wenigen Tagen ist es soweit - Doch eine Frage bleibt bislang offen: Darf man künftig im Biergarten oder im Café im Freien kiffen?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »