Kein neuer Inhalt für Heroes of the Storm trotz Update

ist bereits seit knapp einem Jahr im Maintenance-Mode. Doch das Update, das vor wenigen Tagen auf das Public Test Realm aufgespielt wurde, hat einen Umfang, der auf den ersten Blick ungewöhnlich für einen Titel wirkt, der an sich nicht mehr weiterentwickelt wird.Doch macht euch bitte keine Hoffnung auf komplett neue Inhalte. Heroes of the Storm wird selbst nach diesem Patch nicht mit neuem Content ausgestattet werden.

Große wie kleine Publisher und Entwickler bauen derzeit anhaltend Personal ab. Auch bei Blizzard mussten dieses Jahr schon einige gehen. Im obigen GameStar-Talk gehts ausführlich um die Gründe dieses branchenweiten Personalabbaus und wie die Zukunft ausschauen mag.

