Remis zwischen VfL Bochum und Mainz 05

Mit einem 2:2-Unentschieden trennen sich der VfL Bochum und Mainz 05! Bochum war im ersten Durchgang über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft und ging folglich verdient mit einer Führung in die Pause. Etwas überraschend sorgte Mainz für den Ausgleich, auf den Bochum jedoch eine Antwort parat hatte. Mit dem Schlusspfiff gelang Mainz dann doch noch der schmeichelhafte Lucky Punch.

Nach einem Eckball kommt der Innenverteidiger vor da Costa an den Ball, der Schlotterbeck beim Klärungsversuch klar am Fuß trifft.Asano entwischt nach einem langen Schlag beinahe der Defensive der Nullfünfer, in höchster Not spitzelt Leitsch dem Japaner den Ball vom Fuß. Bochum bleibt gefährlicher!Wenn etwas bei Mainz offensiv geht, ist Gruda involviert.

