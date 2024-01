Jordan Henderson wechselt nach fünf Monaten von Saudi-Arabien zu Ajax Amsterdam

Jordan Henderson flüchtet nach nur fünf Monaten wieder aus Saudi-Arabien und schließt sich Ajax Amsterdam an. Auch Karim Benzema will weg, Roberto Firmino ist ebenfalls unglücklich. Die Saudi Pro League hat ihren Reiz bereits wieder verloren. Offenbar vermissen die europäischen Stars neben dem sportlichen Niveau vor allem Fankultur und volle Stadien. Warum Geld im Fußball eben nicht alles ist.Jordan Henderson blickt stolz in die Kamera.

In seiner Hand ein Fußball, auf seiner Brust prangt das Emblem des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam. "Amsterdam! Ich bin so froh, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu treffen", steht unter dem Foto, das den Wechsel Hendersons in die Eredivisie auf Instagram ankündigt. Vor gerade einmal 25 Wochen postete der frühere Liverpool-Kapitän ganz ähnliche Zeilen, als er seinen Vertrag bei Al Ettifaq in der Saudi Pro League unterschrieb."Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich bei Ettifaq unterschrieben habe. Vor uns liegt eine neue Herausforderung, ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Willkommen in Saudi-Arabie





