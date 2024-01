Berlins Regierender Bürgermeister und Bildungssenatorin sind ein Paar

Erst haben sie geschwiegen. Dann haben sich Kai Wegner und Katharina Günther-Wünsch erklärt. Der Regierende Bürgermeister und die Bildungssenatorin sind ein Paar. Der Beziehungsstatus ist damit geklärt, doch die Probleme fangen nun erst richtig an.Dass Totschweigen und Aussitzen keine Option ist, dürfte dem Regierenden Bürgermeister klar geworden sein, wenn er morgens die Zeitung aufgeschlagen oder das Radio angeschaltet hat. Natürlich haben auch Politiker ein Recht auf Privatsphäre.

Angehörige, gerade Kinder, dürfen nicht ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Das Private wird aber umgehend politisch, wenn es zwei Mitglieder ein- und derselben Regierung betrifft.Jetzt ist es offiziell: Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, und Senatorin Katharina Günther-Wünsch sind seit einigen Monaten ein Paar. Sie würden Privates und Berufliches strikt trennen, betonte Wegners Anwalt.sind, hatte sich zum Jahresanfang als Politikum aufgebaut, nachdem die Zeitung B.Z. als erste darüber berichtet hatt





