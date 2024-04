Israelischer Angriff auf Konvoi: Neue Details bekannt

Nach dem tödlichen Angriff Israels auf einen Konvoi, bei dem Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) getötet worden, sind nun neue Details bekannt. Laut der israelischen Zeitungsind mangelnde Disziplin sowie die Eigenmächtigkeit israelischer Kommandeure der Grund für den Angriff. Beteiligte Kommandeure und Streitkräfte hätten gegen Armeeanweisungen gehandelt, heißt es in dem.

Koordinierungsprobleme zwischen der Armee und der Hilfsorganisation seien dagegen nicht der Grund für den tödlichen Angriff gewesen. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte. nimmt die Kritik an Israel weiter zu. So machte US-Präsident Joe Biden schwere Vorhaltungen: „Israel hat nicht genug getan, um die Helfer zu schützen, die versuchen, die Zivilbevölkerung mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen.“ Dies sei einer der Hauptgründe, warum die Verteilung humanitärer Hilfe im Gazastreifen so schwierig sei, beklagte Biden in einer schriftlichen Stellungnahm

