Kurze Gelnägel: Die neue Trendvariante

Die kurze Variante gewinnt nämlich mehr und mehr an Beliebtheit in diese Richtung zu beobachten, Und das Tolle: Bestimmte Designs sehen besonders an kurzen Nägeln einfach toll aus.und insbesondere lange Gelnägel sind nicht für jede/n geeignet. In bestimmten Berufen (wie zum Beispiel in Pflege- und Gesundheitsberufen) sind sie nicht nur äußerst unpraktisch, sondern dieses Erscheinungsbild auch oftmals nicht erwünscht.

Und auch wenn du viel Hausarbeit zu erledigen hast, können lange Nägel störend sein, weil sie Gefahr laufen abzubrechen. In diesem Fall sind : In der Regel, hast du länger etwas von deiner Maniküre, wenn du die Gelnägel kurz trägst. Der Grund:aus als lange Gel- oder Shellac-Nägel. Außerdem lassen sie sich leichter zu einer Vielzahl von Looks kombinieren. Gibt es auch Nachteile? Nö, nicht wirklich. Höchstens, dass kurze Gelnägel weniger Platz für Nageldesigns biete

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kurze Frage, kurze Antwort: Wie gesund ist Sprudelwasser?Sprudelwasser soll gut gegen Bakterien sein. Aber ist Kohlensäure vielleicht schlecht für Magen und die Zähne? Die Antwort lest ihr hier.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Die 10 Frühlings-Highlights, auf die sich die Bielefelder jetzt freuen könnenZwei Flohmärkte mit Kultstatus starten, die Natur sorgt für tolle Fotomomente und Freizeitorte und Draußenlokale öffnen wieder. Unsere Tipps für den Frühling.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„Das Signal“: Ende erklärt – die Wahrheit über die ominöse Ankunft und die ISS-Intrige„Das Signal“ lässt das Netflix-Publikum derzeit in ein galaktisches Familienrätsel abtauchen. Aber wie ist das Ende der deutschen Drama-Thriller-Serie..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Die gleichen Probleme': Wie die Honda-Fahrer die Situation analysierenJoan Mir hätte in Katar fast den 'Japan-Cup' gewonnen - Die Einschätzung der Honda-Fahrer - Wo man steht und in welchen Bereichen die Probleme liegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Scholz wird die Debatte nicht los, die er beenden willDer Streit über die Taurus-Lieferung untergräbt die Autorität des Kanzlers. Die Bundeswehr soll Hilfsgüter über Gaza abwerfen. Und: Kampfkandidatur um das Amt des Nato-Generalsekretärs. Das ist die Lage am Mittwochmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »