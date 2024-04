IDM Superbike 2019: Ilya Mikhalchik sichert sich den Deutschen Meistertitel

Der Ukrainer vom Team alpha Racing-Van Zon-BMW hat der IDM Superbike-Saison 2019 erneut seinen Stempel aufgedrückt. Der Titel alleine reichte ihm in Assen nicht. Der Sieg und die schnellste Runde mussten her.Das alpha Racing-Van Zon-BMW Team hat es wieder getan. Ilya Mikhalchik sicherte sich und dem Team am Sonntag auf dem TT Circuit in Assen den Deutschen Meistertitel der IDM Superbike 2019. Der Ukrainer fuhr souverän zwei Mal zum Sieg und machte damit die Titelverteidigung perfekt.

Insgesamt ist es für die belgische Mannschaft bereits der fünfte Deutsche Meisterschafts-Titel in sieben Jahren. Vor allem im zweiten Rennen hatte Mikhalchik gezeigt, dass er nicht nur Meister werden will, sondern das auch gerne mit einem Sieg tun möchte. Denn auch ein Platz als Zweiter oder Dritter hätte locker für den vorzeitigen Titel gereich

