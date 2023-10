Herbst-Duell am Samstagabend: Kürbisraten mit Sebastian Lege

Moderator Kai Pflaume empfängt wieder prominente Gäste und ihre kleinen Herausforderer zu besonderen Duellen. Unter anderem muss Lebensmittelprofi Sebastian Lege seine Kürbis-Expertise unter Beweis stellen.Peter Maffay (links) und seine Frau Hendrikje (Mitte) werden in Kai Pflaumes Familienshow von Herausforderin Daria auf die Probe gestellt.

Letzterer soll gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje seine eigenen Lieder erraten. Die Auswahl ist groß: 34 Studioalben und 92 Singles hat Maffay im Laufe seiner Karriere veröffentlicht. Dazu kommt, dass pro Runde nur drei Worte aus dem Text der jeweiligen Songs zu hören sind. Vorgetragen werden diese von Max Mutzke und seiner Band The Ruffcats.

Weitere Stargäste der hochkarätig besetzten Samstagabendshow sind Schauspielerin Simone Thomalla, die mit einem Traktor möglichst schnell über 250 Biergläser balancieren muss, Sängerin Christina Stürmer, die Kinderlieder erkennen soll, sowie Moderatorin Victoria Swarovski, die sich ein sportliches Duell mit der sechsjährigen Turnerin Fenja Sophie liefert. headtopics.com

