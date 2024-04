Gutes Omen für den FC Bayern: Schiedsrichter für das Champions League-Spiel gegen FC Arsenal bekannt gegeben

Gutes Omen für den FC Bayern: Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie wird das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Arsenal leiten. Das gab die Europäische Fußball-Union am Montag bekannt. Für Makkelie ist es das fünfte Spiel in der Königsklasse mit Münchner Beteiligung - in allen vier bisherigen Begegnungen ging der deutsche Rekordmeister als Sieger vom Platz, immer in der Gruppenphase.

Berater Matthias Sammer bezeichnete Makkelie als 'sehr, sehr arroganten Menschen', BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte dem SID: 'Man hatte immer das schlechte Gefühl, dass er der wichtigste Mann auf dem Platz sein wollte.' Nagelsmann echauffierte sich über MakkelieAuch Bundestrainer Julian Nagelsmann echauffierte sich einst über den Niederländer, den er für die 0:1-Niederlage in der Champions League mit RB Leipzig in der Vorrunde 2020/2021 bei Paris St.

