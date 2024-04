Der Weg der AfD: Abseits der politischen Mitte

Es gibt für Parteien nur einen Weg, der aus dem politischen Prekariat zu den Kommandohöhen der Macht führt. Und dieser Weg führt durch die politische Mitte. Die AfD wählt jedoch einen anderen Weg.

Nur so hat sie eine Chance, französische Präsidentin zu werden. Viele frühere Positionen zur Ausländerfrage und zum Euro hat sie mittlerweile geschliffen.geht unter Führung des Dreigestirns Alice Weidel , Maximilian Krah und Björn Höcke den umgekehrten Weg. Weder die italienischen noch die französischen oder

Bei Wahlen schneidet die AfD vor allem bei Frauen schlecht ab. Das hält Krah nicht von sexistischen Redeeinlagen ab. Ein Auszug aus seiner diesjährigen Aschermittwochrede: „Als echte Männer wollen wir echte Frauen haben“ und „Feministinnen sind alle hässlich und grässlich“, so Krah weiter.. Ohne Kenntnis des Sachverhalts, wie er jetzt bei WELT TV sagte. Dort nannte er die Aussage einen „Allerweltsspruch“. Höcke ist Geschichtslehrer.

Afd Politische Mitte Macht Veränderung Revolution

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sahra Wagenknecht zweistellig: BSW mit starkem Start - ist die Linke oder die AfD die Verliererin?Erst Anfang Januar gründet die einstige Linken-Politikerin Wagenknecht ihre neue Partei, das nach ihr benannte BSW. Weniger als drei Monate zeigen sich erste Erfolge in den Umfragen. Ein großer Schaden für die AfD zeigt sich indessen nicht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Die Friedensmärsche, die SPD und die AfD: Verirrt an OsternDie SPD verteidigt die Position ihres Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich zur Ukraine-Diskussion. Co-Vorsitzender Lars Klingbeil wies Kritik an Mützenichs Rede, in der er einen „eingefrorenen“ Krieg andeutete, als absurd zurück.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Frost Mitte Mai: Fallen die Eisheiligen durch den Klimawandel weg?Nach Mamertus, Pankratius und Servatius, den sogenannten Eisheiligen, richten sich seit langer Zeit Menschen, die einen Garten haben, und auch manche Landwirte. Doch ist mittlerweile wirklich Mitte Mai noch Frost zu erwarten? Ein Agrarmeteorologe klärt auf.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

BSW versus AfD: Wagenknecht-Partei: Konkurrenz für die AfD?Die Wagenknecht-Partei soll enttäuschten Bürgern eine Alternative zu etablierten Parteien bieten. Worin unterscheidet sich das BSW von der AfD? Und wer würde die Partei wählen?

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Boris Palmer über Kommunalwahl in Tübingen: »Ich nehme der AfD die Themen weg«Weniger AfD als in Tübingen geht kaum: Für die Kommunalwahl im Juni stellt die Partei nicht einmal eine Kandidatenliste auf. Gegenüber dem SPIEGEL verbucht Oberbürgermeister Boris Palmer diese Schwäche als seinen Erfolg.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Die neue Midlife-Sleep-Crisis: Schlaflos durch die Mitte des LebensVier von zehn US-Amerikanern mittleren Alters klagen über Schlafprobleme. Die Quote war noch nie so hoch – und in Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »