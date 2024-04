Gefahr von Waldbränden steigt in der Hauptstadtregion

Die Gefahr von Waldbrände n steigt in der Hauptstadtregion wieder. Der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel geht vor allem für den Sonntag von einer mittleren bis hohen Gefahr aus. Schwerpunkt seien die mittleren und südlichen Landesteile, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Dort rechnet Engel mit Gefahr enstufe vier von fünf, im Norden mit Waldbrandwarnstufe drei. Eine mittlere Gefahr enlage bleibe auch zu Beginn der neuen Woche.

Die Niederschläge der vergangenen Monate schützen nicht vor neuer Gefahr, sagte Engel. „Die Wasserhaltekraft des märkischen Sandes ist sehr gering, steigende Temperaturen, eine hohe Verdunstung und schnelle Versickerung lassen die Böden schnell trocken werden“, beschrieb der Waldbrandschutzexperte. Es soll am Sonntag den meisten Sonnenschein in der Niederlausitz geben mit Werten bis nahe 30 Grad an der Grenze zu Sachsen. In der Prignitz erwärmt sich die Luft den Prognosen zufolge auf 24 Grad

