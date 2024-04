Frühlingswetter in NRW: Regen und Sturm, aber am Wochenende wird es heiß

Nach einer windigen und regenreichen Woche ist in NRW beständiges Frühlungswetter noch nicht in Sicht. Regen, Hagel, stürmische Böen – alles, was ungemütliches Wetter mit sich bringt ist diese Woche möglich. Warum wir uns aber aufs Wochenende freuen können.Man mag es kaum glauben: Am Wochenende kann in NRW angegrillt werden. Nach aktuellem Stand verspricht der kommende Samstag nicht nur warm, sondern sogar heiß zu werden.

„Bis zu 28 Grad sind im Rheinland durchaus möglich“, sagt Velten Willmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Nach meteorologischen Maßstäben ist das ein Sommertag (ab 25 Grad) und damit für die Jahreszeit viel zu warm. Allerdings bleiben die Temperaturen nicht auf diesem Niveau, sondern fallen zum Start in die kommende Woche deutlich ab. Aber der Reihe nach.Am Freitag zeichnet sich schon ein Trend zu deutlich milderen Bedingungen a

