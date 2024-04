Heizperiode 2024: Mieter und Vermieter sollten einiges beachten

Die Heizperiode 2024 endet trotz hoher Außentemperaturen nicht früher. Gesetzlich geregelt ist sie aber nicht. Mieter und Vermieter sollten einiges beachten. Vermieter könnten da schnell den vermeintlichen Spar-Impuls verspüren und ihren Mietern die Heizung abdrehen. Doch ganz so einfach geht es nicht.

„Gesetzlich geregelt ist die Heizperiode nicht, allerdings ist durch Entscheidungen der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass der Vermieter die Sammelheizungsanlage, soweit es die Witterung erfordert, mindestens in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April eines jeden Jahres in Betrieb zu halten hat“, erklärt Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor. Doch nicht nur Mieter mit kalten Füßen in den eigenen vier Wänden sollten in der Lage sein, die Heizung aufzudrehen, um sich zu wärmen. Nach Ansicht des Experten sollten gerade auch Vermieter daran ein Interesse haben. Denn: In kalten Räumen ist es oft feucht – und wo es feucht ist, da bildet sich gerne mal Schimmel

