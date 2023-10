Formel-1-Liveticker: Trainings deuten ein spannendes Wochenende an

Auch wenn Max Verstappen beide Trainings am Ende angeführt hat, so eindeutig ist der Vorsprung nach hinten nicht und sowieso ist ab Platz 2 alles sehr offen. Lando Norris zeigt sich stark, aber auch die Ferraris, Valtteri Bottas im Alfa Romeo und Alexander Albon.Bei Lance Stroll hats geklemmt und zwar vorne links. Mit nur 12 Runden Laufzeit kam er in die Box zum Reifenwechsel, der vordere linke Reifen ging aber nicht ab und die Arbeiten dauerten 15 bis 20 Minuten an.

Nach der Halbzeit im zweiten Freien Training liegt Norris hinter Max Verstappen auf Rang 2 mit rund einem Zehntel Abstand und Piastri finden wir auf Platz 7, noch vor Russell und Sainz.Der Williams-Pilot führte nach den ersten 15 Minuten, wurde dann erst von Max Verstappen vom ersten Platz verdrängt. Auf Platz 2 ist jetzt Charles Leclerc, gefolgt von Daniel Ricciardo und Carlos Sainz. Albon ist nun auf Rang 6.

Viele Bilder aus seiner Karriere und seinem Leben zieren dieses Schmuckstück voller Erinnerungen, die ihm vielleicht ja am Sonntag auch zu einem guten Ergebnis verhelfen können.Lewis Hamilton wurde in Austin disqualifiziert, weil sein Unterboden sich zu sehr abgenutzt hat. Für seinen Teamchef Toto Wolff ist klar, dass er und Leclerc wahrscheinlich nicht die einzigen beiden Fahrer gewesen sein können, denen das passiert ist. headtopics.com

Tsunoda erhält jeweils seine fünfte Verbrennungseinheit, Turbo, MGU-H, MGU-K, sowie die dritte Energiespeichereinheit und Kontrollelektronik. Dazu kommt noch seine siebte Auspuffeinheit und ein komplett neues Getriebe, sein fünftes.Man hat den Fahrern deutlich angemerkt, dass die Strecke in Mexiko noch nicht wirklich eingefahren ist.

Erfreulich für die Rookies, dass sie bis auf Theo Pourchaire alle ihre Runden drehen konnten, der Schnellste war Oliver Bearman auf Rang 15, drei Zehntel langsamer als sein heutiger Teamkollege Nico Hülkenberg auf Platz 12. headtopics.com

Weiterlesen:

MST_AlleNews »

MotoGP-Liveticker Thailand: Die ersten Trainings aller KlassenDie MotoGP in Thailand im Liveticker +++ Start ins Rennwochenende mit den ersten Trainings +++ Was macht das Wetter? +++ Alle wichtigen Infos von der Strecke +++ Weiterlesen ⮕

Formel-1-Liveticker: Wird der Grand Prix wieder so chaotisch wie 2022?Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ FIA erklärt Gründe für Stichproben-Kontrollen +++ Red-Bull-Liebeserklärung an Sergio Perez +++ Haas geht von Steigerung aus +++ Weiterlesen ⮕

Formel-1-Liveticker: Wurden in Austin Tracklimits übersehen?Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ FIA erklärt Gründe für Stichproben-Kontrollen +++ Red-Bull-Liebeserklärung an Sergio Perez +++ Haas geht von Steigerung aus +++ Weiterlesen ⮕

Formel-1-Liveticker: Leclerc sieht dritten Platz in der WM nicht als sicher anAktuell im Formel-1-Liveticker: +++ McLarens Form beeindruckt Leclerc +++ Keine 'Feindschaft' zwischen Verstappen & Perez +++ Stand des Audi-Einstiegs 2026 +++ Weiterlesen ⮕

Formel-1-Liveticker: Carlos Sainz wieder fit und beim Training am SteuerAktuell im Formel-1-Liveticker: +++ McLarens Form beeindruckt Leclerc +++ Keine 'Feindschaft' zwischen Verstappen & Perez +++ Stand des Audi-Einstiegs 2026 +++ Weiterlesen ⮕

Formel-1-Liveticker: Viele junge Fahrer im ersten Freien Training unterwegsAktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Viele junge Fahrer in FT1 im Einsatz +++ Updates der Teams für die Höhenluft +++ Alpine-Aufwärtstrend seit der Sommerpause +++ Weiterlesen ⮕