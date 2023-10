Freitagstraining Mexiko: Norris und Albon überraschen bei Longruns

Bestzeit für Max Verstappen, aber Lando Norris und Alexander Albon sind zwei Fahrer, die man beim Grand Prix von Mexiko im Auge behalten sollte(Motorsport-Total.com) - Sieben verschiedene Teams auf den ersten acht Positionen: Das zweite Freie Training zum Grand Prix von Mexiko 2023 brachte ein abwechslungsreiches Ergebnis hervor. Die Bestzeit fuhr letztendlich aber ein alter Bekannter: MaxVerstappen stellte auf seinem schnellen Run gegen Mitte der Session eine Bestzeit von 1:18.

Zumindest der dritte Sektor ist durch Verstappens Runde gut erklärbar, denn ausgangs Stadion erwischte der Niederländer nicht die ideale Linie und verlor laut Einschätzung vonHinter den Top 3 klassierten sich Valtteri Bottas (Alfa Romeo/+0,269), Sergio Perez (Red Bull/+0,302), Daniel Ricciardo (AlphaTauri/+0,316), Lewis Hamilton (Mercedes/+0,338) und Esteban Ocon (Alpine/+0,391) auf den Positionen 4 bis 8.

Auffällig: die engen Zeitabstände. Zwischen Leclerc auf Platz 3 und Alexander Albon (Williams) auf Platz 14 lag am Ende weniger als eine halbe Sekunde. Nur Logan Sargeant (17./Williams), die beiden Aston Martins (wie schon in Austin) und Kevin Magnussen (19./Haas) fielen stärker vom Rest des Feldes ab.Gleich in den ersten zehn Minuten begann es, entgegen allen Prognosen, kurzzeitig zu regnen. headtopics.com

Autodromo Hermanos Rodriguez: F1: Grand Prix von Mexiko (Mexiko-Stadt) 2023Die schönsten Fotos zur Formel 1 beim Mexiko-Grand-Prix 2023 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in der Bildergalerie! Weiterlesen ⮕

