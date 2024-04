Fitness-Influencerin Pamela Reif nimmt sich eine Auszeit

Die deutsche Fitness - Influencer in Pamela Reif ist dank ihrer Fitness -Videos auf YouTube zum echte Star der Szene gewordern. Dabei gibt es eine Sport art, die sie gar nicht mag.. Zu Recht! Die 27-jähirge Unternehmerin war in den letzten Jahren fleißig: Hat ein Kochbuch geschrieben, vertreibt Lebensmittel und hat eine eigene Hair-Care-Produktlinie.

Im Interview mit Instyle Sport verrät sie jetzt, warum sie sich jetzt eine wohlverdiente Auszeit nimmt:"Ich merke einfach, dass es mir guttun wird, doch mal eine Pause zu machen. Ich bin zwar nicht an einer mentalen Bruchstelle, aber ich möchte es eben auch nicht auf die Spitze treiben."Die Influencerin plaudert im Interview auch über ihre sportlichen Vorlieben:"Ich zum Beispiel hasse Joggen und liebe Krafttraining. Jeder Mensch mag was anderes, deshalb poste ich ja auch so viele unterschiedliche Workout

