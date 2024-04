EU-Flaggen - Betrüger haben EU-Gelder unterschlagen

In Italien hat die Polizei 22 Menschen festgenommen und 600 Millionen Euro aus einem EU- Aufbauprogramm beschlagnahmt. Acht Verdächtige befinden sich in Untersuchungshaft. Wegen des mutmaßlichen Betrug s mit EU-Geldern haben die italienische Finanzpolizei und die Behörden in Österreich, Rumänien und der Slowakei 22 Menschen festgenommen und rund 600 Millionen Euro beschlagnahmt.

Die Verdächtigen sollen mit einem Netzwerk fiktiver Unternehmen Gelder aus dem von der EU finanzierten Aufbauprogramm „Next Generation EU“ beantragt und dann wiederum unterschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Konkret ging es der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung um Mittel aus dem italienischen Nationalen Konjunkturprogramm (auf Italienisch „Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza“, kurz PNRR

Italien Polizei Festnahmen EU-Gelder Betrug Aufbauprogramm

