Feuerwehr Detmold hält Jahreshauptversammlung ab

Am vergangenen Freitag hielt die Feuerwehr Detmold ihre Jahreshauptversammlung für das Berichtsjahr 2023 im Detmold er Sommertheater ab.

Bürgermeister Frank Hilker betonte, dass der mehr als 50 Seiten starke Jahresbericht deutlich mache, wie viel Arbeit im Jahr 2023 durch das Haupt- und das Ehrenamt geleistet wurde. Er hob den unermüdlichen Einsatz vieler Helferinnen und Helfer im Zusammenhang mit dem Unwetter vom 22. Mai 2034 hervor und sprach seinen Dank im Namen aller Detmolderinnen und Detmolder aus.

Feuerwehr Detmold Jahreshauptversammlung Berichtsjahr Engagement Unwetter Jugendfeuerwehr

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CityReport / 🏆 59. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Automatische Notrufe und Rauchmelderpflicht belasten Paderborner Feuerwehr enormBilanz eines Jahres mit vielen Herausforderungen zogen die Mitglieder der Feuerwehr Paderborn bei der Jahreshauptversammlung.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Verkehrsunfall auf der B239 Höhe Jerxer StraßeDetmold (ots) Gegen 16:00 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen gerufen. Am Unfall waren

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Selbstversuch: Warum der Teutoklassiker nicht von Bielefeld nach Detmold führtUrsprünglich sollten die Teilnehmenden von der Sparrenburg zum Hermannsdenkmal laufen. Ein Test verdeutlicht, dass dies keine gute Idee gewesen wäre.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ärger um Wohnungsbau-Projekt in DetmoldLeerstehende Gebäude

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Saisoneröffnung im Freilichtmuseum in DetmoldZwei Fachwerkhäuser reflektieren sich in einem See mit Baum im Vordergrund

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Der juristische Streit um die alte Hofsynagoge in Detmold geht weiterDas verfallene Fachwerkhaus mit holzverhangenen Fenstern in der Detmolder Innenstadt diente früher als Synagoge.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »