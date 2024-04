Bayer Leverkusen beendet die elfjährige Dauerregentschaft des FC Bayern

Natürlich ist das Stadion noch immer voll, als es gegen 21 Uhr geht, als das Spiel seit guten anderthalb Stunden beendet ist. Wer will schon nach Hause gehen an einem solchen Abend? Bayer Leverkusen hat gerade 5:0 gegen Werder Bremen gewonnen, was allein noch nicht außergewöhnlich ist – was die Werkself aber schon am 29. Spieltag zum Deutschen Meister macht, was die elfjährige Dauerregentschaft des FC Bayern beendet.

Jeremie Frimpong übernimmt als erster die Rolle des Entertainers. „Leverkusen Ole!“, grölt er reichlich schief ins Mikro, doch die Anhänger singen dankbar mit. „I need more energy“, brüllt er dann: Ich brauche mehr Energie! Und zuletzt: „Campione, campione, olé, olé olé!“Den Gesang werden noch einige seiner Mitspieler anstimmen, doch den Fans ist es erkennbar egal.

