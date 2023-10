FC Bayern: Thomas Tuchel entschuldigt sich bei Edeljoker Thomas Müller - 'Ich hatte einen Denkfehler!'

Thomas Müller macht derzeit gute Miene zum bösen Spiel beim FC Bayern München: Der 34-Jährige wird von Trainer Thomas Tuchel kaum noch eingesetzt, verhält sich aber vorbildlich. In der Champions League saß der Nationalspieler in Istanbul sogar 90 Minuten auf der Bank. Tuchel entschuldigte sich am Freitag für einen "Denkfehler", muss seine lebende Legende aber weiter vertrösten.

Müller selbst nahm's nach außen hin sportlich, war aber offenbar schon ein bisschen angefressen, wie Trainer Thomas Tuchel am Freitag durchblicken ließ. "Das nehme ich in dem Fall auf meine Kappe", sagt der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (15:30 Uhr imEinen Denkfehler folgender Art: Eigentlich wollte der Trainer Müller in der 75. Minute gerade einwechseln, da fiel das vorentscheidende 3:1 von Jamal Musiala. Und so machte er sich Sorgen über Wirkung eines solchen Manövers.

Stattdessen brachte er noch Bouna Sarr (78.), Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel (beide 83.) in die Partie. Bei Müller sei das aber "komplett anders" angekommen. Sprich: Der 34-Jährige war angesäuert, dass er nicht berücksichtigt wurde. headtopics.com

Dass die lebende Bayern-Legende, die seit September sogar wieder für die Nationalmannschaft spielt, diese Saison im Klub erst 256 Einsatzminuten bekam, findet auch Tuchel misslich. Müllers einziges Saisontor rührt bisher aus dem Testspiel gegen Frankreich (2:1) - im DFB-Dress, wohlgemerkt.Auf die Frage, ob es immer schwierige werde, Müllers geringe Einsatzzeiten für Bayern zu moderieren, sagte der Trainer ehrlich: "Ja.

Müller werde es "nie gernhaben, auf Dauer auf der Bank zu sitzen". Er könne seinem Spieler "nur das allergrößte Kompliment machen, wie er momentan trainiert, auch mit der kleinen Gruppe, die nicht gespielt hat". Das sei "sensationell gut und absolut vorbildlich." headtopics.com

