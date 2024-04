FC Bayern München blamiert sich in Heidenheim

Der Rekordmeister blamiert sich in Heidenheim . Die Stimmung vor dem Champions-League-Hit in London ist endgültig am Tiefpunkt . Einen erneuten Trainerwechsel soll es aber nicht geben. Max Eberl war nach dem nächsten Tiefpunkt des schwer angeschlagenen FC Bayern München in dieser Saison komplett bedient. „Wir sollten uns heute alle ein Stück weit schämen“, sagte der Sport vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach der 2:3 (2:0)-Niederlage beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim .

„Und wir sollten gucken, dass wir relativ schnell das Bayern-Wappen würdiger vertreten.“ Eberls deutliche Kritik zielte mehr auf die Spieler ab als auf Trainer Thomas Tuchel. Der soll laut den Clubbossen vorerst bleiben. Und im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag irgendwie den Turnaround schaffen, um die letzte Münchner Titelchance in dieser Spielzeit am Leben zu halten. Nach der Blamage auf der Ostalb fragt man sich mehr denn je, wie das gelingen sol

Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, der erkrankte Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen laut Trainer Thomas Tuchel aus. Auch Sacha Boey und Bouna Sarr stehen noch nicht zur Verfügung.

Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen aus. Trainer Thomas Tuchel sieht für das Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal ein dickes Fragezeichen.

Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, der erkrankte Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen laut Trainer Thomas Tuchel aus. Auch Sacha Boey und Bouna Sarr stehen noch nicht zur Verfügung.

Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, der erkrankte Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen laut Trainer Thomas Tuchel aus.

Der FC Bayern war in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft beim FC Heidenheim und gab das Spiel in der zweiten Hälfte innerhalb von einer halben Stunde aus der Hand. Am Ende verlor der Rekordmeister beim Aufsteiger mit 2:3.

Der Trainer des 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt, feiert den spektakulären Sieg gegen den FC Bayern München trotz einer Verletzung. Nach dem Spiel ruft er seine Spieler zu einer Party auf.

