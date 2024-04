Bayern München mit Personalproblemen vor Spiel gegen Heidenheim

Bayern München hat vor dem Bundesliga -Spiel am Samstag (ab 14 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky) beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalprobleme n zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, der erkrankte Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen laut Trainer Thomas Tuchel aus. Auch Sacha Boey und Bouna Sarr stehen noch nicht zur Verfügung. Alle Infos zu Heidenheim vs.

BayernCL-Finale als großes Ziel'Das Problem ist', sagte Tuchel mit sorgenvoller Miene hinsichtlich des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal, 'dass keiner dieser fünf geschont wird. Sie sind nicht im Kader, weil es nicht geht.' Tuchel sieht für Arsenal 'ein dickes Fragezeichen'. Einziger Lichtblick: Raphael Guerreiro ist in Heidenheim zurück im Kader. Trotz der verfahrenen Lage gebe es 'noch ein Ziel', sagte der Coach: 'Es gibt das Ziel, nach Wembley zu fahren', zum Finale der Königsklasse am 1. Jun

Bayern München Personalprobleme Bundesliga Heidenheim Thomas Tuchel

