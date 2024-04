FC Bayern erleidet herbe Niederlage gegen Heidenheim

Der FC Bayern erleidet eine herbe Niederlage gegen Heidenheim und muss die nächste herbe Pleite einstecken. Die Reaktionen auf die Niederlage fallen entsprechend deutlich aus – vor allem Sport vorstand Max Eberl staucht die Spieler heftig zusammen. Max Eberl ( Sport vorstand FC Bayern) nach der Niederlage in Heidenheim über ...„Das ist nicht Bayern München, wie ich Bayern München kenne. Ich habe großen Respekt, was Bayern in den letzten elf Jahren geleistet hat.

Wie viele Pokale sie gewonnen haben, wie viele Titel sie gewonnen haben. Aber das ist auch gerade ein Gesicht, das sie zeigen. Und das gehört auch dazu. Das ist aber nicht das Gesicht, das Bayern München ist.“ „Mittlerweile weiß der Gegner, wenn wir ein Tor schießen, wackeln die. In 86 Sekunden? Das darf dir als Spitzenmannschaft nicht passieren. Bist du noch eine Spitzenmannschaft? Weiß ich nicht. Momentan sieht das nicht so aus. Die Arroganz sollten wir nicht haben, ein Bundesliga-Spiel nach der Halbzeit zu beende

FC Bayern Niederlage Heidenheim Max Eberl Kritik Spieler

