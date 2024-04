Florian Silbereisen weiht Musikraum in Kinderhospiz ein

Nach der emotionalen Überraschung in einer seiner Schlagershow s startet Florian Silbereisen nun seinen Gegenbesuch – er weiht den nach ihm benannten Musikraum in einem Kinderhospiz ein. Schirmherr für das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg . Die Einrichtung begleitet sterbenskranke Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familien auf ihrer Krankheitsreise.

Bei seinem letzten Schlager-Event wurde Florian Silbereisen von dem Hospiz auf der Bühne überrascht – das rührte den Sänger zu Tränen. Jetzt hat er dem Kinderhospiz einen Gegenbesuch abgestattet.Ein Auftritt rührte Florian Silbereisen aber zu Tränen . Und zwar haben Vertreter des Kinderhospizes der Pfeifferschen Stiftung Magdeburg dem Schlagerstar auf der Bühne für seine Unterstützung als Schirmherr der Einrichtung gedankt. Mehr noch: Sie verkündeten, dass der „Musik- und Sinnesraum“ des Hospizes nach dem 42-Jährigen benannt worden is

