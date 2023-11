Fantastische PS5-Angebote in der Black Friday Week

In der Black Friday Week gibt es fantastische PS5-Angebote. Die Sony-Konsole bekommt man einzeln und in Bundles mit beliebten Spielen aktuell zu Superpreisen. Wir fassen die besten Deals auf einen Blick zusammen – regelmäßig aktualisiert. PlayStation 5 Disc Edition für 429 EuroMediaMarkt und Saturn bietet die PS5 mit Disc-Laufwerk jetzt für 429 Euro an (bei MediaMarkt ansehen, bei Saturn ansehen).

Das ist ein historischer Bestpreis, der erst in dieser Black-Friday-Woche zum ersten Mal erreicht wurde. Normalerweise kostet die Konsole zwischen 500 und 550 Euro – ein perfektes Schnäppchen zum Sich-mal-was-gönnen oder auch für den Weihnachtsbaum. PS5 Marvel’s Spider-Man Special EditionDie limitierte Sonderedition mit PS5-Konsole (Disc-Version) und Controller im edlen Spider-Man-Design sowie dem aktuellen Spielekracher Marvel’s Spider-Man 2 (Test) gibt es zurzeit bei Proshop für 529 Euro (bei ProsShop ansehen). Ein fantastischer Preis für die sonst kaum erhältliche Sammler-Editio





