Fußballübertragung zwischen Deutschland und Österreich

Ohne das Ergebnis zu kennen: Die Verlaufskurve der Fußballübertragung am Dienstag im Zweiten zeigt sehr deutlich: Schon weit vor dem Abpfiff schien die Luft beim Spiel zwischen Deutschland und Österreich rausgewesen zu sein. Die Partie endete 2:0 für Österreich, knapp 20 Minuten vor Schluss schossen die Österreicher das 2:0, das alle Hoffnungen der deutschen Fans zerstörte, an diesem miserablen Abend noch ein Remis hinzubekommen.

Abgeschaltet hatte so mancher Fußballfans übrigens schon kurz vor dem Gegentor. Danach ging die Reichweite zwar nochmals nach oben, doch als jegliche Reaktion der von Julian Nagelsmann trainierten Mannschaft ausblieb, waren viele Fans weg. Die Nachberichterstattung verlor zudem - auch bedingt durch die späte Uhrzeit - Zuschauerinnen und Zuschauer.Sat.1 füllte seinen kompletten Abend mit"Promi Big Brother" - bis halb elf lief die reguläre Liveshow, danach dann das Late-Night-Forma





