Familie wartet auf Leiche von getöteter Deutsch-Israelin

Sechs Monate nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober wartet die Familie der getöteten Deutsch- Israel in Shani Louk weiterhin auf die Leiche der jungen Frau. 'Ihr Körper wird immer noch dort festgehalten', sagte Ricarda Louk dem WDR. Mit 'dort' meint sie den Gazastreifen . 'Sie gilt weiterhin als Geisel.' Ricarda Louk hatte ihre Tochter auf einem Entführungsvideo erkannt. Ende Oktober vergangenen Jahres habe es dann nachts an ihrer Tür geklopft.

Draußen hätten Mitarbeiter der Armee und eine Sozialarbeiterin gestanden, erklärte die Mutter dem WDR: 'Sie haben uns mitgeteilt, dass sie ein Stück von einem Schädelknochen von Shani gefunden haben und dass sie ohne den nicht am Leben sein kann.' Zwar habe man anschließend eine Trauerfeier abgehalten, eine Beerdigung blieb jedoch aus. 'Wir warten immer noch darauf, den Körper doch noch zurückzubekommen. Wir werden ein Jahr abwarten, bis zum 7. Oktobe

Tel Aviv Hamas Israel Familie Leiche Deutsch-Israelin Gazastreifen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsch-Israelin Shani Louk nach Hamas-Terroranschlag immer noch nicht beerdigtDer Tod von Shani Louk beim Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober bewegte viele Menschen. Die Mutter der Deutsch-Israelin konnte sie bis heute nicht beerdigen. Die sterblichen Überreste ihrer Tochter seien noch immer im Gazastreifen, sagte Louks Mutter dem WDR. 'Sie gilt immer noch als Geisel. Ihr Körper wird immer noch dort festgehalten', erklärte Ricarda Louk in einem Interview. Es wurde eine Trauerfeier für die junge Frau abgehalten, eine Beerdigung hat jedoch bis heute nicht stattgefunden. 'Wir warten immer noch darauf, den Körper doch noch zurückzubekommen. Wir werden ein Jahr abwarten, bis zum 7. Oktober. Wenn der Körper zurückkommt, dann werden wir noch ein richtiges Begräbnis machen, wenn nicht, werden wir wahrscheinlich ein leeres Grab aufstellen', so Louk weiter. Louk wollte in der Nacht zum 7. Oktober wie Tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete in dem Hamas-Blutbad.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Mutter von Shani Louk wartet weiter auf LeichnamDie Deutsch-Israelin Shani Louk wurde von der Hamas getötet.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Jonathans deutsch-afrikanische Familie kostet Steuerzahler 1,5 Millionen im JahrEin Deutscher mit nigerianischem Migrationshintergrund kassiert Hunderttausende Euro Sozialleistungen pro Jahr und die Behörden sind machtlos – sie müssen einfach weiterzahlen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Familie wartet weiter auf Leichnam von Shani LoukEin halbes Jahr nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel wartet die Familie der Deutsch-Israelin Shani Louk weiter auf den Leichnam der jungen Frau.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bericht: Israelin bezeugt sexuelle Gewalt durch HamasErstmals hat eine ehemalige Hamas-Geisel öffentlich über sexuellen Missbrauch in Gefangenschaft berichtet. Die Frau wurde laut 'New York Times' wiederholt angegriffen.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Israelin spricht erstmals über grausame Vergewaltigung durch die HamasSie wurde gequält, geschlagen, vergewaltigt - die Israelin Amit Soussana hat offen über die Grausamkeiten gesprochen, die ihr die Hamas-Terroristen als Geisel im Gazastreifen angetan haben.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »