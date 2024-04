Deutsch-Israelin Shani Louk nach Hamas-Terroranschlag immer noch nicht beerdigt

Der Tod von Shani Louk beim Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober bewegte viele Menschen. Die Mutter der Deutsch-Israelin konnte sie bis heute nicht beerdigen. Die sterblichen Überreste ihrer Tochter seien noch immer im Gazastreifen, sagte Louks Mutter dem WDR. 'Sie gilt immer noch als Geisel. Ihr Körper wird immer noch dort festgehalten', erklärte Ricarda Louk in einem Interview. Es wurde eine Trauerfeier für die junge Frau abgehalten, eine Beerdigung hat jedoch bis heute nicht stattgefunden. 'Wir warten immer noch darauf, den Körper doch noch zurückzubekommen. Wir werden ein Jahr abwarten, bis zum 7. Oktober. Wenn der Körper zurückkommt, dann werden wir noch ein richtiges Begräbnis machen, wenn nicht, werden wir wahrscheinlich ein leeres Grab aufstellen', so Louk weiter. Louk wollte in der Nacht zum 7. Oktober wie Tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete in dem Hamas-Blutbad.