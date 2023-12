Die EU eröffnet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Selenskyj landete am Donnerstag überraschend in Deutschland. Alle News zum Krieg in der Ukraine im Ticker.Dass Orban seine Ablehnung einer EU-Kandidatur der Ukraine aufgab, kam überraschend. Einstimmig entschieden die Regierungschefs der EU-Staaten, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Einstimmig, weil der größte Gegner nicht anwesend war. Kurz vor der Abstimmung war Viktor Orban aus dem Saal gegangen.

" berichtet, habe Scholz nach stundenlangen Verhandlungen zu Orban gesagt, er könne die Runde verlassen, sodass die restlichen Mitglieder einstimmig abstimmen könnten. So kam es dann auch - auch, wenn Orban später von einer „schlechten Entscheidung" sprach, Verhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufzunehmen.Das Paket sieht vor, ein Einfuhrverbot für Diamanten einzuführen und den zuletzt kaum noch wirkenden Preisdeckel für russische Ölexporte in Drittstaaten zu verschärfe





Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDie Freigabe neuer US-Hilfen steht auf der Kippe. Selenskyj bittet in Washington eindringlich um weitere Unterstützung für sein Land. Doch Biden kann ihm nichts versprechen. Die News im Überblick.

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Ukrainischer Präsident Selenskyj legt Zwischenstopp in Kap Verde einDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf dem Weg nach Argentinien einen Zwischenstopp im afrikanischen Inselstaat Kap Verde eingelegt. Er traf sich mit dem Premierminister des Landes und reiste dann weiter nach Buenos Aires. In Moskau erinnerte der deutsche Botschafter bei einem Weihnachtskonzert an die Opfer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das ukrainische Parlament stimmte für EU-Beitrittsverhandlungen und Russland startete eine neue Welle von Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine.

