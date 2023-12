Die Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurück und an der Front gerät die ukrainische Armee zunehmend in die Defensive. Militärexperte Nico Lange bei ZDFheute live.Die westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft berichtet.

Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Dochwird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen. Die vom Weißen Haus beantragten Milliardenhilfen für die Ukraine, Israel und andere Maßnahmen rund um die nationale Sicherheit bekamen bei einem Testvotum im Senat nicht die erforderliche Mehrheit von mindestens 60 Stimmen. Alle 49 Republikaner votierten geschlossen gegen das Paket.ohne US-Hilfe den von Russland aufgezwungenen Krieg verlieren werd





ZDF » / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bericht: Deutschland verdoppelt Militärhilfe für UkraineBERLIN (dpa-AFX) - Deutschland verdoppelt einem Medienbericht zufolge die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr. Die Ampel-Koalition habe sich auf die Summe von acht statt vier Milliarden Euro

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++: Mehr Militärhilfe aus DeutschlandDie Ampel-Koalition hat sich laut Berichten darauf geeinigt, die Ertüchtigungshilfe für die Ukraine kommendes Jahr auf acht Milliarden Euro zu verdoppeln.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDer ukrainische Präsident ehrt Soldaten und Zivilisten, die zur Befreiung der Großstadt Cherson beigetragen haben. Und ein früherer Nato-Chef macht Kiew einen heiklen Vorschlag. Der Überblick.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDer ukrainische Präsident stellt die Bevölkerung auf mehr russische Angriffe im Winter ein. In einem Nachbarland beginnt derweil das Training ukrainischer Piloten an US-Kampfjets. Der Überblick.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »