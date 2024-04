„Es sind die kleinen Dinge“ handelt von einem Dorf in der Bretagne und seinen Bewohnern. Eine Komödie, in der es um hochaktuelle Themen geht.Alice ist Lehrerin und gleichzeitig Bürgermeisterin in einem kleinen 400-Seelen- Dorf in der Bretagne . Im Grunde aber ist die junge Frau Mädchen für alles. Sie füllt Schlaglöcher auf, wird um medizinische Diagnosen gebeten und um Ratschläge bei Eheproblemen.

Besetzt hat die 32-jährige Regisseurin die Hauptrollen mit dem populären französischen Schauspieler Michel Blanc und Julia Piaton. Beide sind durch Komödien bekannt geworden. Blanc ist hier in die Rolle des schroffen Emile geschlüpft, Piaton in die der immer hilfsbereiten und aufopfernden Alice.

Dorf Bretagne Komödie Gesellschaftsthemen Analphabetismus

