Zweiter Sieg in Augusta : Scottie Scheffler lässt der Konkurrenz beim Masters keine Chance. In Zukunft setzt die Nummer eins der Golf -Welt aber andere Prioritäten. Scottie Scheffler s wichtigste Nachricht nach seinem zweiten Masters - Sieg ging an seine Ehefrau im heimischen Dallas. „Ich liebe dich und ich komme jetzt nach Hause.“ Meredith Scudder war im Augusta NationalClub nicht wie gewohnt an der Seite des Weltranglistenersten.

„Meine Prioritäten werden sich sehr bald ändern“, verriet der 27 Jahre alte US-Star mit Blick in die nahe Zukunft. „Mein Sohn oder meine Tochter werden jetzt zusammen mit meiner Frau die Hauptrolle spielen. Daher wird Golf jetzt wahrscheinlich an vierter Stelle stehen.“ Die Konkurrenz würde diesen letzten Satz allzu gerne glauben, angesichts der Dominanz, die Scheffler auf dem Golfplatz ausstrahlt.

Schefflers Vorbereitung auf die Masters-Finalrunde lief in diesem Jahr jedoch anders als gewohnt ab. Vor zwei Jahren hatte er von seiner Ehefrau am Sonntagmorgen in Augusta noch viel Zuspruch und Unterstützung erhalten, als er unter dem enormen Druck zusammenzubrechen drohte. Jetzt war Meredith nicht an seiner Seite, doch Scheffler wusste sich zu helfen. „Der Sonntagmorgen war definitiv anders“, sagte Scheffler. „Statt nur ich und Mer im Haus, hatte ich ein paar meiner Freunde bei mir.

Wie Scheffler derzeit das Geschehen auf der US-Tour dominiert, zeigt ein Blick auf seine letzten vier Starts: Sieg bei der Arnold Palmer Invitational, Sieg bei der Players Championship, Platz zwei bei der Houston Open und jetzt der Triumph beim Masters. Alleine bei diesen vier Events kassierte er ein Preisgeld von rund 12,7 Millionen Dollar .Superstar Tiger Woods beendete das Turnier nach seinem Masters-Negativrekord mit einer 77er-Runde und erholte sich damit ein wenig vom Debakel tags zuvor.

