Elon Musk kündigt Vorstellung eines Robotaxis an

Elon Musk verspricht schon seit Jahren selbstfahrende Tesla s - doch bisher blieb es bei einem Assistenzsystem. Nun will er aber schließlich ein Robotaxi vorführen. Tesla will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi am 8. August vorstellen. Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation auf seiner Online-Plattform X an. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Das autonome Fahrzeug soll nach früheren Angaben auf einer neuen technischen Plattform basieren, die die Produktion effizienter und kostengünstiger machen soll. Musk verspricht schon seit Jahren, dass Teslas autonom fahren werden - und dies den Wert der Wagen und das Geschäftsmodell radikal verändern werde. Bisher ist die „Autopilot“-Technik in Teslas Elektroautos lediglich ein Fahrassistenz-System, das Kontrolle und Eingreifen durch einen Menschen am Steuer erforder

Elon Musk Tesla Robotaxi Autonomes Fahren Autopilot Technologie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elon Musk kündigt Vorstellung eines Robotaxis anTesla will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi am 8. August vorstellen. Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation auf seiner Online-Plattform X an. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Computer als Fahrer: Tesla-Chef Musk kündigt für August Präsentation von Robotaxis anImmer wieder hat Elon Musk seine Pläne für selbstfahrende Taxis angepriesen. Diesen Sommer soll E-Autohersteller Tesla die Robotaxis vorstellen. An solchen Fahrzeugen entzündete sich zuletzt Kritik.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Computer als Fahrer: Tesla-Chef Musk kündigt für August Präsentation von Robotaxis anImmer wieder hat Elon Musk seine Pläne für selbstfahrende Taxis angepriesen. Diesen Sommer soll E-Autohersteller Tesla die Robotaxis vorstellen. An solchen Fahrzeugen entzündete sich zuletzt Kritik.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Musk kündigt für August Präsentation von Tesla-Robotaxis anDer US-Elektrowagen-Konzern Tesla will im Sommer sein selbstfahrendes Robotaxi vorstellen. Das computergesteuerte Fahrzeug werde am 8. August präsentiert, teilte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Musk kündigt für August Präsentation von Tesla-Robotaxis anDer US-Elektrowagen-Konzern Tesla will im Sommer sein selbstfahrendes Robotaxi vorstellen. Das computergesteuerte Fahrzeug werde am 8. August präsentiert,

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Minister verrät: Das wurde mit Tesla-Chef Musk besprochenTesla-Chef Elon Musk besuchte zuletzt die Fabrik in Grünheide.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »