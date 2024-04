Serge Gnabry vor Startelf-Comeback: Letzte Chance für EM-Kader?

Serge Gnabry erlebt eine Spielzeit zum Vergessen, doch rechtzeitig vor der Rückkehr in seine alte Heimat steht er vor seinem Startelf-Comeback . Für den Bayern-Star könnte es die letzte Chance sein, um sich im Endspurt für den EM-Kader in Erinnerung zu bringen. 11. November 2023: In den Karnevals-Hochburgen wird ausgiebig der Beginn der fünften Jahreszeit zelebriert. In München feiert der FC Bayern trotz einer zwischenzeitlichen verspielten 2:0-Führung einen 4:2-Sieg gegen den 1.

FC Heidenheim - mit Serge Gnabry von Beginn an. Es sollte der bis dato letzte Startelf-Einsatz des 28-Jährigen bleiben. Eine Muskelsehnenverletzung im Adduktorenbereich setzte den Flügelflitzer monatelang außer Gefecht, erst seit Anfang März ist der Rechtsfuß wieder zurück auf dem Rase

