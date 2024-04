Elektrofahrzeuge als Batteriespeicher nutzen: Studie untersucht Vehicle-to-Home-Anwendung

Die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrssektors und die steigende Zahl von E-Fahrzeugen auf den Straßen stellen das Stromnetz vor Herausforderungen. Wie kann das teure Batteriespeicher potenzial der Elektrofahrzeuge während ihrer Ruhezeiten aktiv und netzdienlich genutzt werden? Mit dieser Frage haben sich Forscher des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO befasst.

Jeder Pkw verbringt die meiste Zeit des Tages im Ruhezustand, erfüllt also außer dem Ladevorgang keine Funktion. Wie kann das teure Batteriespeicherpotenzial der Elektrofahrzeuge in den Ruhezeiten aktiv und netzdienlich genutzt werden? Hier kommt die bidirektionale Lademöglichkeit Vehicle-to-Home ins Spiel, die insbesondere für Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamem Netzanschluss und Tiefgarage relevant sein könnte.

Obwohl es Ankündigungen zu bidirektionalen Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur gibt, ist die tatsächliche Produktion von serienreifen Modellen noch sehr begrenzt. Optimierungsbedarf sehen die in der Studie befragten Experten bei den aktuellen Anreizen und Rahmenbedingungen für die Einführung von V2X-Systemen . Der wirtschaftliche Aspekt richte sich vor allem an die Netzbetreiber.

Trotz der allgemein positiven Einstellung gegenüber V2X-Technologien bestehen wirtschaftliche Bedenken, insbesondere in Bezug auf die Degradation von Elektrofahrzeugbatterien. Eine weitere wichtige Hürde bleibt laut der Untersuchung die „Reichweitenangst“: Sie könnte potenzielle Nutzer davon abhalten, sich für Elektrofahrzeuge zu entscheiden und an V2X-Anwendungen teilzunehmen.

