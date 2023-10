Dreamlight Valley: Veröffentlichungstermin und Editionen enthüllt

noch in der Early-Access-Phase. Doch das ändert sich schon bald. Gameloft hat nun nämlich bekannt gegeben, wann der Full-Release des Spiels sein wird. Und das passiert noch in diesem Jahr.mitteilt, bleiben sämtliche erspielten Inhalte und Save Games für alle Spieler*innen der Early-Access-Version natürlich erhalten.

Außerdem – und das ist für viele sicherlich eine schlechte Nachricht – wird es keinen Wechsel zu einem Free2Play-Modell geben. Dieser Schritt war ursprünglich zum Launch geplant, mittlerweile aber wieder verworfen. Dreamlight Valley bleibt damit also weiter ein"Bezahlspiel".Außerdem wurden die Editionen enthüllt, die zum Start im Dezember verfügbar sein werden:Physische Version mit 14.

Wie viele andere Service-Spiele bekommt auch Dreamlight Valley einen Erweiterungspass, der dem Spiel zahlreiche neue Inhalte hinzufügen wird. Dieser nennt sich"A Rift in Time" und wird mit der Ewigen Insel einen weiteren Schauplatz samt neuer Biome und Charaktere bieten.Weitere Infos sollen bei einem Showcase in der nächsten Woche bekannt gegeben werden. Ein Termin dafür ist auch schon bekannt, nämlich der 1. November um 18 Uhr deutscher Zeit. headtopics.com

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation mit Charakteren aus dem Universum von Disney und Pixar, indem ihr Beziehungen zu euren liebsten Figuren aufbaut, craftet, angelt, farmt und eine Storykampagne erlebt.

Das Spiel wurde nach seinem Early Access-Release im September 2022 mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt. Einer der größten Patches was das DreamSnaps-Update mit Vanellope als neuem Charakter sowie wöchentlichen Foto-Herausforderungen. headtopics.com

