Alte digitale Spiele vom Aussterben bedroht

Viele alte Spiele, die nur digital erhältlich oder nur auf alten Plattformen spielbar sind, könnten für immer von der Bildfläche verschwinden. Die Verantwortung trägt die Spiele-Industrie, die wird ihr aber nicht gerecht.Viele Spiele sind im wahrsten Sinne des Wortes vom Aussterben bedroht. Das betrifft vor allem Titel, die nur digital erhältlich sind oder solche, die auf besonders alten Plattformen laufen.

Der ehemalige Sony Interactive Entertainment World Studios-Boss Shawn Layden kotzt sich im Lan Parties-Podcast regelrecht zu diesem Thema aus. Seine Aussagen fassen die Problematik sehr gut zusammen (via:

"Präservation ist wichtig. Ich hoffe, dass mehr Leute in der Industrie – vor allem die großen Player – anfangen zu realisieren, dass es da eine Verpflichtung und Verantwortung gibt. Das, was wir machen, ist kein Wegwerfprodukt. Das ist Zeug, das es noch für eine lange Zeit geben sollte, weil zukünftige Generationen es auf dieselbe Art genießen werden, wie wir es getan haben und es ist kriminell, dass wir nicht mehr tun, um es zu schützen."Einerseits braucht es besseren Zugang zu den alten Spiele-Bibliotheken. headtopics.com

Weiterlesen:

GamePro_de »

Xbox Series X/S-Spiele 2024: Alle bestätigten Spiele für Xbox im nächsten JahrIn unserer Release-Liste findet ihr alle Games-Neuerscheinungen für Xbox Series X/S und Xbox One des Jahres 2024. Weiterlesen ⮕

'Es ist kriminell': Digitale Spiele müssen besser erhalten bleiben und die Industrie tut zu wenig, sagt Ex-PlayStation-Chef Shawn LaydenViele alte Spiele, die nur digital erhältlich oder nur auf alten Plattformen spielbar sind, könnten für immer von der Bildfläche verschwinden. Die... Weiterlesen ⮕

Ist Ferrari-Star Kimi Räikkönen nicht mehr der Alte?Formel-1-Experten sind sich sicher: Ferrari-Star Kimi Räikkönen ist nicht mehr in Bestform. Als Beweis führen sie den GP in Mexiko an, in dem Zugpferd Sebastian Vettel patzte – und der Iceman nicht einspringen konnte. Weiterlesen ⮕

Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Maria findet 19 Jahre alte Flaschenpost nach Ostsee-SturmflutWie kam sie vom Rhein nach Neuseeland Weiterlesen ⮕

NFL bei RTL LIVE, Week 8: Diese Spiele zeigt RTL am Sonntag in TV oder StreamBabyglück bei NFL-Spiel Weiterlesen ⮕

Metal Gear Solid ist zurück: Die Master Collection bringt die ersten Spiele auf PCMetal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 zeigt euch jetzt im Launch-Trailer die klassische und legendäre Schleich-Action, die ihr jetzt nicht... Weiterlesen ⮕