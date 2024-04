Dramatische Szenen in Kopenhagen: Riesiger Brand in historischer Börse

Dramatische Szenen in Kopenhagen : In der historischen Börse der dänischen Hauptstadt ist am Dienstag ein riesiger Brand ausgebrochen. Meterhohe, orangefarbene Flammen und dichter schwarzer Rauch schlugen aus dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Wie es dazu kam, ist aktuell noch unklar.

Die Polizei teilte mit, dass sie die Straße an der alten Börse gesperrt hätte und die umliegenden Gebäude evakuiere. Dies betrifft unter anderem auch das Finanzministerium.Das Gebäude, Sitz der dänischen Handelskammer, beherbergt auch eine große Kunstsammlung. Videoaufnahmen in den Sozialen Medien zeigen, wie mehrere Personen Gemälde aus dem Gebäude tragen.

Kopenhagen Brand Historische Börse Feuerwehr Einsturz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »