Knock-Out-Call-Optionsscheine auf Deutsche Lufthansa und EUR/USD gekauft

Nach Angaben der EUWAX wurden heute vor allem Knock-Out-Call-Optionsscheine auf die Deutsche Lufthansa , dem EUR/USD und S&P500 gekauft, sowie derim Allgemeinen. Aufgrund zahlreicher Streiks und einer verlangsamten Angebotsentwicklung hat die Deutsche Lufthansa das Gewinnziel für dieses Jahr verringert, was Anleger:innen jedoch nicht davon abgehalten hat Knock-Out-Call-Optionsscheine nachzufragen.

Am späten Nachmittag wird noch eine Rede des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, sowie des Fed-Vorsitzenden erwartet. Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.stock3 Newsflash: Alles, was heute an der Börse für Trader und aktive Anleger wichtig ist. Kompakt auf den Punkt gebracht.

Die Finanzmärkte sind nach einem halben Jahr seit dem Terrorangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel erneut von geopolitischen Ereignissen beeinflusst worden. Trotz des iranischen Angriffs auf Israel zeigen sich Anleger:innen optimistisch und erwarten keine Eskalation zu einem größeren Krieg.

