Disney Channel wechselt ins Free-TV

Als der Disney Channel in Deutschland ins Free-TV wechselte, war der Fernsehmarkt ein anderer. Der US-Streamingdienst Netflix ließ hierzulande noch auf sich warten und an ein Konkurrenz-Produkt wie Disney+ war zu diesem Zeitpunkt kaum zu denken. Dementsprechend galt das frei-empfangbare Fernsehen gewissermaßen als Nonplusultra, um die Wahrnehmung der Micky-Maus-Marke zu stärken. Disney, so formulierte es Lars Wagner, der damalige Geschäftsführer des Disney Channels, 2013 im DWDL.

de-InterviewAm 15. Januar 2014 war es dann so weit: Auf der bisherigen Frequenz des zuvor krachend gescheiterten Senders Das Vierte ging der Disney Channel erstmals abseits der Bezahlschranke an den Start - und machte sich damit ein Stück weit selbst Konkurrenz, schließlich war Disney auch noch zur Hälfte am Kindersender Super RTL beteiligt, der bis zum Verkauf der Disney-Anteile an RTL Deutschland vor wenigen Jahren unter dem Namen RTL Disney Fernsehen GmbH firmierte - ein ebenso ungewöhnliches wie erfolgreiches Konstruk





