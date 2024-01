Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger: Eine Übergangslösung mit Folgen?

Weil Konrad Laimer und Noussair Mazraoui nicht zur Verfügung standen, gab es beim FC Bayern München ein Revival: Joshua Kimmich musste gegen den FC Basel als Rechtsverteidiger ran. Eine Übergangslösung, die funktionieren, den Abschied des Führungsspielers aber auch forcieren könnte. Ein Kommentar.

In der ersten Halbzeit des Testspiels zwischen dem FC Basel und dem FC Bayern München (1:1) gab es eine Szene, die Thomas Tuchel zum Nachdenken bringen sollte: Joshua Kimmich, seit einiger Zeit mal wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt, wird vom 19-jährigen Anton Kade einfach so überlaufen. Zwar entsteht aus der Szene nicht mal ein Abschluss, doch die Leichtigkeit, mit der der Teenager an der routinierten Nummer 6 des FC Bayern vorbeizieht, ist bemerkenswert. Neu ist diese Problematik nicht. Schon beim WM-Debakel 2018 wirkte Kimmich mit den Defensivaufgaben dieser Rolle überforder





