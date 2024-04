Die Geschichte der roten Flaggen in der Formel 1

1971 wurde die erste rote Flagge der Formel-1-Geschichte gezeigt: Auch heute noch werden Rennen mit ihr unterbrochen, manche mussten sogar abgebrochen werden Rote Flagge n gehören zur Formel 1 dazu. Wenn es nicht sicher ist, ein Rennen fortzusetzen, dann entscheidet die Rennleitung, den Grand Prix damit zu unterbrechen oder sogar ganz abzubrechen. In unserer Fotostrecke schauen wir uns die Rennen an, die mit einer roten Flagge komplett beendet wurden.

Alain Prost fordert aufgrund von Regen vehement winkend den Abbruch von der Rennleitung, wohl auch weil Ayrton Senna drauf und dran ist, ihn zu überholen. Dem Brasilianer gelingt das auch, doch die Rennleitung rechnet nach dem folgenden Abbruch wieder eine Runde zurück - Prost gewinnt.Das Rennen im portugiesischen Estoril 1990 endet zehn Runden früher als geplant.

