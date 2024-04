Formel-1-Rennen mit roter Flagge: Die letzten 20 Grands Prix

Es braucht schon triftige Gründe, um ein Formel-1 - Rennen mit einer roten Flagge zu unterbrechen: Das sind die letzten 20 Grands Prix mit einer Rot-Unterbrechung1. Japan 2024: In der ersten Runde des Rennen s von Suzuka kollidieren Daniel Ricciardo und Alexander Albon in Kurve 3 miteinander. Albon wird dabei unter den Reifenstapeln begraben, sodass die Streckenbegrenzung erst einmal repariert werden muss.2. Brasilien 2023: Wieder Albon und wieder eine beschädigte Barriere.

Nach langer Warterei und einigen Versuchen hinter dem Safety-Car wird das Rennen aufgrund der widrigen Bedingungen abgebrochen.11. Ungarn 2021: Valtteri Bottas spielt Bowling und kegelt am Start auf nasser Piste zahlreiche Konkurrenten ins Aus, darunter die beiden Red Bulls von Max Verstappen und Sergio Perez sowie Lando Norris . Hinten kollidieren zudem Lance Stroll , Charles Leclerc und Daniel Ricciardo .12.

Formel-1 Rennen Rote Flagge Unfall Zusammenfassung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fotostrecke: Die letzten 20 Formel-1-Rennen mit einer roten FlaggeEs braucht schon triftige Gründe, um ein Formel-1-Rennen mit einer roten Flagge zu unterbrechen: Das sind die letzten 20 Grands Prix mit einer Rot-Unterbrechung

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Formel 1: So lief der Auftakt beim dritten Formel-1-Rennen in Melbourne​Die Formel-1-Piloten machen es im ersten Training des dritten Rennwochenendes der Saison in Melbourne spannend, im zweiten hat dann ein Fahrer die Nase klar vorne – und das war nicht Verstappen. Ein Unfall kostet das gesamte Fahrerfeld wertvolle Trainingszeit.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Melbourne: So starten die Formel-1-Stars ins RennenDie Startaufstellung zum GP auf dem Albert Park Circuit sieht anders aus als das Qualifying-Ergebnis, denn Sergio Pérez kassierte nach dem Qualifying eine Strafe. Auch Guanyu Zhou geht mit einer Hypothek ins Rennen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: 'In Melbourne ist ein Wunder passiert' - die Pressestimmen zum F1-Rennen in AustralienCarlos Sainz gelingt in Melbourne die große Überraschung. Der Ferrari-Fahrer beendet die Siegesserie von Weltmeister Max Verstappen und fährt beim Großen Preis von Australien den Sieg ein. Für seine Heldenleistung erhält der Spanier auch von den Medien grobes Lob.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Formel-1-Kalender 2025: Die Übersicht mit allen Rennen und TerminenDie Übersicht zum Formel-1-Kalender 2025 mit dem aktuellen Stand aller bestätigten Rennstrecken, Austragungsorte und Länder

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Rote Flagge: So wird ein Rennen ab sofort gewertetDie Grand Prix Commission hat entschieden: Ab der MotoGP-Saison 2022 gilt bei der Ermittlung des finalen Rennergebnisses nach einer roten Flagge eine zweigeteilte Vorgehensweise.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »