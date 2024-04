Die beste Pflanzzeit für Blumenzwiebeln und Knollen

Von April bis Mai liegt die Pflanzzeit von Blumenzwiebeln und Knollen , die im Sommer blühen. Doch man sollte nicht voreilig sein, manche sind empfindlich gegen Frost. Die beste Pflanzzeit liegt eindeutig im Herbst . Sie sind robust genug, um den frostigen Winter zu überstehen – sofern die Zwiebeln nicht bereits vorgetrieben sind.

Pflanzen, die erst im Sommer blühen, sind da in den meisten Fällen etwas empfindlicher, ihre Zwiebeln und Knollen kommen je nach Sorte erst Mitte bis Ende April in die Erde. Denn erst ab den Eisheiligen Mitte Mai sind Fröste sehr unwahrscheinlich. Lilienarten wie die Gelbrote Taglilie können sogar schon im März gepflanzt werden. Sollte man etwas später setzen, da sie zu den besonders kälteempfindlichen Arten zählen. Die Lilienarten können in der Regel schon im März ins Beet oder in den Kübel

